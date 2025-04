Dwa razy droższy, ale "całkowicie odporny na zagrożenia"

Nowy most w Głuchołazach ma kosztować 20 mln zł Źródło: TVN24

Dwadzieścia milionów złotych ma kosztować nowy most w Głuchołazach. Wrześniowa powódź zniszczyła most tymczasowy oraz będący w trakcie budowy most docelowy. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, nowa przeprawa będzie jednoprzęsłowa i ma być "całkowicie odporna na zagrożenia".

W poniedziałek w Głuchołazach (woj. opolskie) minister odpowiedzialny za odbudowę zniszczeń po powodzi z 2024 roku Marcin Kierwiński i minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawili założenia budowy nowego mostu w Głuchołazach, który zastąpi przeprawę w ciągu drogi krajowej na Białej Głuchołaskiej, zniszczoną przez powódź w połowie września 2024 roku. Minister Klimczak przypomniał, że spiętrzona woda zniszczyła w jednym momencie dwa mosty - tymczasowy oraz będący w trakcie budowy most docelowy.

Przeprawa ma kosztować 20 milionów złotych Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Biorąc pod uwagę doświadczenia z września 2024 roku, postanowiono zrewidować projekt mostu docelowego w taki sposób, by był on odporny na przyszłe powodzie. Koszt budowy nowego mostu - szacowany na 20 mln złotych - będzie dwukrotnie wyższy od kosztów mostu, który został zniszczony przez powódź, jednak jak podkreślił minister Klimczak - są to wydatki uzasadnione.

- Nowy most będzie całkowicie odporny na zagrożenia - podkreślił Klimczak.

- Budujemy most o konstrukcji łukowej, o bardzo masywnych przyczółkach, opartych na palach wierconych. Most, który będzie miał 52 metry długości, 17 metrów szerokości, z dwoma chodnikami po bokach o szerokości 3 metrów, całkowicie odporny na zagrożenia: nawet takie, jakie spotkały mieszkańców Głuchołaz jesienią 2024 roku. Most jest dwa razy droższy, niż pierwotna przeprawa, ale jest tego warty. Mamy nadzieję, że budowa zakończona zostanie za rok - powiedział minister Klimczak.

Budowa nowego mostu ma ruszyć jeszcze w 2025 roku Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

"Zniszczenie mostu było symbolem wrześniowej powodzi"

Minister Kierwiński przypomniał, że walka o obronę mostów we wrześniu 2024 roku była symbolem ubiegłorocznej powodzi. - Zniszczenie mostu był symbolem wrześniowej powodzi. Także odbudowa mostu będzie symbolem podniesienia tego regionu po powodzi. (...) zapowiadaliśmy, że będzie to "odbudowa plus" z wartością dodaną - zaznaczył Kierwiński. Minister poinformował, że do tej pory ze strony rządu gmina Głuchołazy otrzymała już wsparcie przekraczające 200 mln złotych.

Na razie mieszkańcy Głuchołaz korzystają z mostu tymczasowego Źródło: TVN24

Jak zaznaczył, jest to tylko część większych nakładów, jakie strona rządowa przekazuje województwu opolskiemu na odbudowę zniszczeń. Jako przykład podał gminę Tułowice, która w poniedziałek otrzymała ponad 20 mln złotych na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i kolejne 20 mln złotych na odbudowę mostu w Siestrzechowicach.