Słownik wyrazów modnych

Premiera Tuska i innych ważnych polityków częściej widzimy z zawiniętym rękawami niż pod krawatem. Pewnie mało kto pamięta wezwanie, żeby zamiast gadać wziąć się do roboty. Tym bardziej, jak mi się zdaje, w zapomnienie poszedł nakaz, żeby brać się do roboty, ale wcześniej trzeba zakasać rękawy, bo się mankiety pobrudzą. Premier i jego naśladowcy liczą na to, że symbolika zakasanych rękawów ciągle działa, chociaż mnie się wydaje, że to relikt czasów, które mają na powrót szanse niewielkie. Świadczy o tym choćby przypadek profesora Matczaka. Jego krytycy zrozumieli tylko tyle, że profesor uprawia niczym nieuzasadniony kult "zap*****lu", kiedy cały świat się już "narobił" i teraz tylko myśli, jak się zabawić.

Wiele lat temu odwiedziła nas moja stryjeczna babcia. Babcia nie była w Polsce przez blisko trzydzieści lat. Pochodziła z Kresów i uciekła przed Armią Czerwoną. Ta babcia co raz to dziwiła się, że nie rozumie języka, którym się posługujemy. Ja jestem wprawdzie starszy o parę lat od ówczesnego wieku mojej babci, ale też czasami nie rozumiem, co do mnie mówią. Kupowałem niedawno bilet na pociąg i pani kasjerka zapytała słodko, "do jakiej destynacji się udaję". Odpowiedziałem, że nikogo nie udaję, tylko jadę do Krakowa, na to ona, wyraźnie zniecierpliwiona, ale dalej uprzejma, zwróciła mi uwagę, że przecież mówi do mnie po polsku.