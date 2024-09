Wypadek w Załężu. Nie żyje 4-letnie dziecko

We wtorek rano w pomorskiej wsi Załęże doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęło 4-letnie dziecko. W aucie podróżowało również dwoje innych dzieci. Droga wojewódzka nr 224 w okolicach zdarzenia nadal jest zablokowana.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 8 we wsi Załęże (woj. pomorskie) na drodze wojewódzkiej nr 224. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. W pojeździe podróżowało troje dzieci. Jak przekazał oficer prasowy kartuskiej straży pożarnej mł. bryg. Marek Szwaba, w wypadku zginęło 4-letnie dziecko. Na miejscu pracują służby. Droga wojewódzka nr 224 jest zablokowana.