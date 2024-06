Andrzej Duda mówił o nim: przyjaciel

O Kolarskim: dobrze rozumie rozgrywki wielkich

- Dobrze się zna na polityce. Dobrze rozumie, co to znaczy rozgrywki wielkich i co to znaczy realizowanie polskiego interesu - przekonywał Duda.

Minister w Kancelarii Prezydenta RP w wywiadzie dla Interii tłumaczył, że to właśnie prezydent przekonał go do startu w eurowyborach. - W pewnym momencie powiedział mi: "Masz doświadczenie, masz kompetencje i jesteś potrzebny w Parlamencie Europejskim po to, żeby polskie sprawy prowadzić". Traktuję ten start jako kolejne zadanie, które staje przede mną na mojej drodze politycznej. - Myślę, że przekonywał, bo wie, że jeśli zostanę wybrany, to będę bardzo dobrym posłem do PE, który pracuje na rzecz Polski. Tak jak pracuję teraz w kampanii wyborczej, gdy jeżdżę od rana do wieczora, spotykam się z Wielkopolanami, rozmawiam z nimi, jestem na na targach, spotkaniach w OSP, rozmawiam z samorządowcami, proboszczami, kołami gospodyń wiejskich, studentami, to tak samo ciężko będę pracował, kiedy zostanę wybrany - zaznaczył wywiadzie.