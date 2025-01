Uczcili pamięć o Pawle Adamowiczu

We wtorek, w szóstą rocznicę śmierci prezydenta, na Placu Solidarności uformowano symboliczne serce ze zniczy dla Pawła Adamowicza. Wydarzenie to było połączone z młodzieżową akcją "Nie chcemy hejtu", której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec zjawiska mowy nienawiści, dotykającej szczególnie młodsze pokolenia.

Gdańsk, Częstochowa, Szczecin i inne miasta

- Paweł był prawdziwym budowniczym. Zastał Gdańsk postpeerelowski a zostawił go piękną, europejską metropolią. Europejskie Centrum Solidarności to najważniejszy przykład determinacji Pawła, aby Gdańsk był rozkwitającą, europejską metropolią, która dba o swoje najważniejsze dziedzictwo: o historię wielkiej solidarności, a jednocześnie w nowoczesny sposób szerzy humanitaryzm, prawa człowieka , czyli wartości pierwszej Solidarności, które są wartościami europejskimi i ogólnoludzkimi. To przykład determinacji, ale także wielkiego talentu Pawła w budowaniu mostów współpracy - podkreśliła żona zmarłego prezydenta Gdańska, europosłanka Magdalena Adamowicz .

Z kolei Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Alei Pawła Adamowicza w parku Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie powiedział, że "to hejt zabił Pawła Adamowicza". - To nienawiść go zabiła i niestety wydawało się, że to będzie taki moment refleksji dla niektórych, ale tej refleksji zabrakło - zaznaczył. Według niego, Adamowicz stał się "w pewnym sensie symbolem człowieka, który oddał życie dlatego, że została przeciwko niemu rozpętana kampania nienawiści".