Wpadł, bo przekroczył prędkość. Pościg za kierowcą w skradzionym aucie

Jechał skradzionym autem, mimo to szarżował na drodze. 22-latkiem zainteresowali się policjanci, którzy kontrolowali prędkość. Mężczyzna nie zamierzał łatwo się poddać. Zamiast zatrzymać się do kontroli dodał gazu i ruszył dalej. Udało mu się przejechać prawie 20 kilometrów.

Długa lista "grzechów"

Szybko okazało się, że przekroczenie prędkości to nie jedyne, co ma na sumieniu 22-latek. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto był poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ do odbycia kary pozbawienia wolności.