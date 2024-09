"Mamy zalane trzy domy, o czwarty walczą strażacy"

W Cigacicach sytuacja powodziowa jest stabilna. Są trzy zalane domy. Podobnie w Sulechowie, gdzie ostatnia noc była zdecydowanie spokojniejsza od poprzedniej. W Osiecznicy mieszkańcy również cały czas walczą z wielką wodą. Zabezpieczają swoje domy i tak jak pani Maria przywołują wspomnieniami to, co wydarzyło się w 1997 roku w województwie Lubuskim.

Aktualna sytuacja w Sulechowie

Osiecznica wspomina 1997r.

Osiecznica to wieś licząca niecały tysiąc mieszkańców w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie. Miejscowość jest zalewana przez Odrę i rzekę Bielę. Mieszkańcy czekają na to, co się wydarzy, przywołując jednocześnie wspomnieniami to, co wydarzyło się w 1997 roku.