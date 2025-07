Z szablą rzucił się na policjantów. Miał też granaty i ostrą amunicję

Szablą zaatakował policjantów

Do zatrzymania doszło w czwartek (17 lipca). Do policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do niezamieszkałego domu pod lasem w Poniatowej.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że, w domu należącym kiedyś do jego rodziców w oknie jest wybita szyba, natomiast w środku są widoczne ślady czyjejś obecności. Ponadto w pobliskim lesie, niedaleko domu, znalazł skradziony mu rower i plecak z dokumentami - przekazała komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Poniatowej.

Pościg za 53-latkiem

Mężczyzna zaczął uciekać na widok policjantów, którzy pojawili się na miejscu. Ruszyli w pościg.

- Podczas próby zatrzymania, włamywacz w pewnej chwili zamachnął się na jednego z policjantów trzymaną w ręku repliką szabli, krzycząc, że ich zabije. Policjant, który jest instruktorem stosowania środków przymusu bezpośredniego, pałką teleskopową obezwładnił agresora - dodała policjantka.

53-latek odpowie za kradzież z włamaniem, czynną napaść na policjanta oraz posiadanie broni miotnej (granatów) i amunicji bez zezwolenia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.