Ostatni raz był widziany dwa tygodnie temu. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Do zdarzenia doszło 30 grudnia na jednym z osiedli przy ulicy Mszczonowskiej w Skierniewicach. Do jednego z mieszkań siłowo weszli policjanci i na podłodze odnaleźli ciało około 50-letniego mężczyzny.

Widziany dwa tygodnie temu

Prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi w rozmowie z tvn24.pl informuje, że mężczyzna był widziany ostatni raz przed dwoma tygodniami. - Wczoraj zaniepokoiła się pracownica ośrodka pomocy społecznej, poszła do niego do mieszkania, ponieważ nikt nie otwierał, wezwała służby. Policjanci weszli siłowo do mieszkania, na podłodze w pokoju leżały zwłoki mężczyzny, stwierdzono zaawansowane zmiany pośmiertne - przekazuje prokurator. Dodaje, że wstępnie nie stwierdzono śladów, które wskazywałyby na przestępczą działalność innych osób. - Być może sekcja zwłok pozwoli przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci tego mężczyzny - podsumowuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi.