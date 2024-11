Wjechała w dom, pękła ściana. Kierująca i mieszkanka budynku trafiły do szpitala

W Galewicach (Łódzkie) kierująca wjechała samochodem osobowym w dom. Kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Uderzenie było tak silne, że pękła ściana budynku. Znajdująca się w nim kobieta, podobnie jak kierująca, trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło w środę (6 listopada) na ulicy Konopnickiej w Galewicach w powiecie wieruszowskim. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego, który uderzył w budynek mieszkalny.

"Wczorajszego dnia po godzinie 14 nasz zastęp został zadysponowany do wypadku samochodu osobowego, który uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Galewice. W zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane, decyzją ZRM zostały przetransportowane do szpitala" - czytamy we wpisie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku.