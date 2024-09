Publikacja w mediach społecznościowych, w której Taylor Swift zachęciła Amerykanów do rejestrowania się do udziału w wyborach, wywołała ogromny wzrost ruchu na oficjalnej stronie z informacjami wyborczymi. W ciągu 24 godzin odwiedziło ją ponad dziesięć razy więcej osób niż w całym poprzednim tygodniu.

We wtorek, tuż po debacie prezydenckiej między Donaldem Trumpem i Kamalą Harris, Taylor Swift opublikowała na Instagramie wpis, w którym w tegorocznych wyborach prezydenckich poparła demokratkę. Zachęciła także Amerykanów do rejestracji, by mogli zagłosować w wyborach. W swojej relacji załączyła link z odnośnikiem do oficjalnej rządowej strony - Vote.gov. Znajdują się tam informacje o głosowaniu a także odnośniki do stron w poszczególnych stanach, na których wyborcy mogą się zarejestrować.