Aktorka z "American Pie" zatrzymana na granicy USA. Mówi o 12 "nieludzkich" dniach

Administracja Donalda Trumpa chwali się deportacjami, jakby ich wcześniej nie było Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Jasmine Mooney, pochodząca z Kanady aktorka znana głównie z komedii młodzieżowych, została zatrzymana przez amerykańskie służby, gdy próbowała przekroczyć granicę Meksyku z USA. Opowiedziała mediom, w jak "nieludzki" sposób była traktowana.

Jasmine Mooney w sobotę wylądowała na lotnisku w Vancouver po tym, jak wróciła do domu po spędzeniu 12 dni w różnych ośrodkach detencyjnych na Południowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku udzieliła wywiadu różnym mediom. W rozmowie ze stacją CTV News stwierdziła, iż "wciąż przetwarza" to, co ją spotkało. - Nie spałam od dłuższego czasu i nie jadłam porządnego jedzenia od dłuższego czasu - mówiła.

Jak podaje portal Variety, aktorka 3 marca próbowała w San Diego wjechać z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciała odnowić wizę pracowniczą. Została zatrzymana jednak przez agentów ICE (federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł). Jak twierdzi, przetrzymywana była przez trzy noce w ośrodku zatrzymań na granicy, po czym przewieziono ją do ośrodka detencyjnego Otay Mesa w San Diego, gdzie spędziła kolejne trzy noce.

Stacji KGTV 10 powiedziała, że tam była bardzo źle traktowana. - Umieszczono mnie w celi i musiałam spać na macie bez koca, bez poduszki, przykryta folią jak zwłoki przez dwa i pół dnia - opowiadała. - Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak nieludzkiego - dodała. Mooney mówiła, że ​​odmawiała jedzenia, bo było tak złe, przez co straciła "dużo na wadze". Następnie opisała incydent, kiedy ona i 30 innych kobiet zostały przeniesione w środku nocy do ośrodka w Arizonie. W tym czasie - jak mówi - była "przez 24 godziny owinięta łańcuchami".

- W rozmowie z CTV News Mooney powiedziała, że ​​nie otrzymała żadnych informacji o tym, dlaczego została zatrzymana ani kiedy będzie mogła wyjść. - Nikt mi nic nie powiedział. Ani razu - mówiła na lotnisku w Vancouver. - Gdybym wiedziała, że to w ogóle możliwe, że coś takiego się może wydarzyć, nigdy bym tam nie pojechała, nawet za milion lat - dodała. - Nadal nie wiem, jak to się stało, że jestem w domu. Myślę, że to dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie i mediom jestem w domu - stwierdziła również.

ICE komentuje

Rzecznik ICE potwierdził w poniedziałek magazynowi "People", że Mooney została zatrzymana 3 marca. Wskazał, że powodem był "brak dokumentów prawnych" uprawniających do pobytu w USA i że jej sprawa "toczyła się zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Donalda Trumpa". - Wszyscy cudzoziemcy naruszający amerykańskie prawo imigracyjne mogą zostać aresztowani, zatrzymani, a jeśli prawomocnym wyrokiem zostanie orzeczona ich deportacja, mogą zostać wydaleni z USA, niezależnie od obywatelstwa - kontynuował rzecznik.

Urodzona w Kanadzie Jasmine Mooney ma 35 lat. Znana jest głównie dzięki swoim rolom w komediach młodzieżowych, takich jak: "Party i narty", "American Pie: Księga miłości" czy "Kid Cannabis".

ZOBACZ TEŻ: Współpracowniczka Trumpa osobiście bierze udział w akcji zatrzymywania imigrantów. Mocne słowa