Plejada gwiazd, nowe hity i przeboje w zaskakujących aranżacjach - fanów muzyki czeka prawdziwa uczta podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Wydarzenie rozpocznie się 19 sierpnia, będzie transmitowane na antenie TVN. W tym roku będzie również okazja zajrzeć za kulisy festiwalu.

Top of the Top Sopot Festival 2024 rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 22 sierpnia. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo na antenie TVN.