Ukradł sprzęt ratujący życie, szuka go policja. Nagranie

Policjanci z Torunia poszukują mężczyzny, który ukradł defibrylator AED zamontowany przy budynku Lasów Państwowych na ulicy Mickiewicza. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia. Mundurowym do tej pory nie udało się ustalić i zatrzymać sprawcy.

Czym jest defibrylator AED?

AED to rodzaj defibrylatora, który automatycznie analizuje rytm serca u osób, u których wystąpiło zatrzymanie akcji. Gdy zachodzi taka potrzeba, defibrylator dostarcza impuls elektryczny do serca, by przywrócić mu prawidłowy rytm. Dostępny jest w miejscach publicznych do użytku w sytuacji zagrożenia życia.