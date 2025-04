Bili i kopali. Policja publikuje zdjęcia po bójce w barze

Kraków, województwo małopolskie Źródło: Google Earth

Policjanci z Krakowa szukają podejrzewanych o pobicie, do którego doszło kilka miesięcy temu w barze przy ulicy Floriańskiej. Dotychczas nie udało się namierzyć poszukiwanych osób, więc funkcjonariusze opublikowali ich zdjęcia.

Do pobicia doszło 23 września 2024 roku. "Nieznane osoby pobiły mężczyznę poprzez kopanie go w brzuch i zadawanie uderzeń rękoma, czym naraziły go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Policja szuka sprawców pobicia Źródło: Małopolska policja

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji I w Krakowie. "Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia ich personaliów, dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzn widocznych na zdjęciu" – informuje policja.

Informacje w tej sprawie można zgłaszać do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl. Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym.

