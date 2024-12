Kraków likwiduje kontrowersyjną spółkę. I daje średnio 60 tysięcy odprawy na osobę

Rada Miasta zdecydowała w środę o rozwiązaniu spółki miejskiej Kraków5020. Proces likwidacji ma rozpocząć się na początku 2025 r. Spółka zasłynęła z prowadzenia telewizji Hello Kraków, określanej drugą miejską telewizją. Śledztwo w sprawie jej działań prowadzi prokuratura. Na odprawy dla około 120 pracowników miasto planuje przeznaczyć 7 mln 300 tys. zł.

Spółka Kraków5020 powstała na początku 2022 r., na mocy uchwały rady miasta. Została wydzielona z miejskiego Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF). Powołano ją do zarządzania m.in. Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonu Wyspiańskiego oraz punktów informacji turystycznej InfoKraków. Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim transfery środków z budżetu miasta na jej działalność, wysokie koszty funkcjonowania, oraz utworzenie i prowadzenie przez nią telewizji Hello Kraków News. Prokuratura sprawdza, czy spółka nie naraziła gminy Kraków na szkody majątkowe w wysokości co najmniej 20 mln zł.

"Wykonywany model promocji Miasta nie spełnił pokładanych w nim nadziei, co zostało zauważone przez projektodawcę. Zastrzeżenia co do modelu powierzonych zadań zgłaszali radni oraz sami mieszkańcy Krakowa" - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały wyrażającej zgodę radnych na rozwiązanie spółki.

Zgodnie ze planem przedstawionym w środę przez zastępcę prezydenta Krakowa Łukasza Sęka zadanie zarządzania Centrum Kongresowym ICE Kraków przejmie Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Jeżeli chodzi o sieć informacji turystycznej InfoKraków, to od stycznia będą działały trzy takie punkty: w Pawilonie Wyspiańskiego, przy ul. św. Jana i Szpitalnej. Trwają rozmowy nt. działalności punktu na os. Zgody. 1 kwietnia sieć informacji turystycznej ma być przejęta przez Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, to Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przeprowadzi nabór pracowników do obsługi Centrum Kongresowego ICE – planowane jest zatrudnienie minimum około 50 pracowników, którzy do tej pory zajmowali się obsługą tego centrum. Także w punktach InfoKraków pracę znaleźć mają dotychczasowi pracownicy likwidowanej spółki, którzy zajmowali się tymi punktami. W spółce Kraków5020 pracuje ok. 120 osób. Na odprawy miasto przewiduje przeznaczyć ponad 7 mln 300 tys. zł, o daje średnio ponad 60 tysięcy złotych na osobę.

Za likwidacją Kraków5020 opowiedziało się 37 radnych, jedna radna wstrzymała się od głosu.

"To będzie koniec największego marnotrawstwa pieniędzy w najnowszej historii Krakowa, bo właśnie przegłosowaliśmy uchwałę o zgodzie na likwidację spółki miejskiej Kraków5020! 100 mln zł popłynęło do niej od 2022 roku, efektów było malutko" - skomentował na platformie X Michał Drewnicki z klubu PiS, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

