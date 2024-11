"Może jest jakaś ważna premiera w niebie, że tylu aktorów zabiera"

- Tu na Rakowicach mam wielu swoich mistrzów. W Alei Zasłużonych leży za Jurkiem Bińczyckim Jerzy Jarocki, Jerzy Nowak, ludzie, którzy uczyli mnie wszystkiego w teatrze. Piotrek Skrzynecki – cała moja młodość. Moja mama z moim tatą, profesor Łukowicz, co uczył mojego syna grać na fortepianie, i Wodecki, którego słyszę! On zawsze zbierał ze mną – wspomina Dymna.

Pytana o to, co ja motywuje by co roku tego dnia stać na cmenatrzu z puszką odpowiada, że "nie szuka motywacji w naszym świecie". - Nie będę tu chodzić, "bo wypada". Czy byłam młoda, czy stara, czy na fali, czy pod falą, zawsze tu jestem, bo taka jestem – tłumaczy Dymna.