Zastępca prezydenta odwołany po kontrowersjach z zagranicznymi delegacjami

Badają sprawę zagranicznych delegacji

Zastrzeżenia budzą organizacja wyjazdu do Francji w ramach projektu Interreg, w tym wybór najdroższych biletów lotniczych oraz delegacja do Grecji , podczas której Zapała podróżował prywatnym autem.

Opozycyjni radni PiS twierdzą, że Zapała osobiście zlecił organizację wyjazdu do Paryża MOPR-owi, mimo ostrzeżeń, że jednostka nie może pokrywać takich kosztów. Chcą, by byli pracownicy ośrodka zostali przesłuchani. Krytykują też cel i sposób realizacji podróży do Grecji, zarzucając nieformalne aktywności turystyczne i nieuzasadnione wydatki. Celem wyjazdu do Grecji miała być 112. rocznica wyzwolenia miasta Janina spod okupacji osmańskiej. W wyjeździe do Francji Zapale towarzyszyła jego żona, natomiast do Grecji członek rodziny.