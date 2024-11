Pasażerka autobusu w szpitalu, po gwałtownym hamowaniu

63-letnia pasażerka autobusu w Kielcach trafiła do szpitala po tym, jak pojazd gwałtownie zahamował przed sygnalizatorem świetlnym. Kobieta spadła z krzesła na podłogę.

Pasażerka w szpitalu

Jedna z pasażerek w wyniku szarpnięcia spadła z siedzenia na podłogę. 63-latka została zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

51-letni kierowca był trzeźwy. Na razie nie został ukarany. - Na ten moment kluczowa jest opinia biegłego co do obrażeń, jakich doznała pasażerka. Od tego w dużej mierze zależy kwalifikacja tego zdarzenia, czy będzie to kolizja, czy wypadek - powiedziała nam aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji.