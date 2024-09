Alarm w Cieszynie. Woda w Olzie opadła, ale wieczorem ma padać

Olza, graniczna rzeka między polskim i czeskim Cieszynem w ciągu 24 godzin, do niedzielnego poranka, przybrała o 3 metry i sięgnęła poziomu mostów, niosąc wartkim nurtem konary drzew. Było groźnie. Potem poziom trochę opadł. Około południa władze polskiego Cieszyna ogłosiły, że otwierają graniczne mosty, które były nieczynne z powodu zagrożenia powodzią.

W niedzielę wieczorem ma znowu padać

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym deszczu z burzami obowiązuje od 19 w niedzielę do poniedziałkowego przedpołudnia i obejmuje południową część regionu – Bielsko-Białą oraz powiaty bielski, żywiecki i właśnie cieszyński.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h" - podaje IMGW.

Władze czeskiego Cieszyna, jak cały kraj, przygotowują się na kataklizm . W niedzielę nad ranem zarządziły ewakuację części miasta, między innymi centrum, położonego najbliżej Olzy. Chodzi o kilka tysięcy ludzi. Mieszkańcy proszeni są o przenoszenie się do szkoły podstawowej bądź ratusza. Do ewakuacji przygotowano autobusy komunikacji miejskiej, która od soboty nie działa.

Po polskiej stronie przeprowadzono na razie mieszkańców z alei Jana łyska, biegnącej wzdłuż Olzy oraz Piastowskiej. Zalanych zostało wiele ulic i posesji. Ulice Jana Łyska i 3 Maja do Przykopa są zamknięte do odwołania. Władze apelują o nie zbliżanie się do brzegów rzeki