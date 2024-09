Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał sztab kryzysowy. Powód: zapowiadane na najbliższe dni intensywne opady deszczu. Zapowiedział też odwołanie wszystkich miejskich, plenerowych imprez. W obszernym wpisie prezydent wylicza, co robią miejskie służby, by ograniczyć skutki prognozowanych ulew.

Synoptycy ostrzegają przed zbliżającym się do Polski niżem typu genueńskiego. Ma on przynieść ekstremalne opady deszczu. Według IMGW zagrożone miejscowymi powodziami są województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. "W związku z ostrzeżeniami IMGW dla Wrocławia powołałem sztab kryzysowy. Wszystkich Państwa proszę o czujność i w miarę możliwości o ograniczenie dodatkowych aktywności" - przekazał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W obszernym wpisie w mediach społecznościowych, prezydent Sutryk poinformował, że od 12 do 16 września w stolicy Dolnego Śląska mogą spaść rekordowe opady deszczu. Zapewnił również, że służby są w pełnej gotowości. Przekazał również, jakie kroki podjęły miejskie służby i spółki, by zminimalizować skutki zapowiadanych gwałtownych ulew.

Odwołane imprezy, służby postawione na nogi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opróżnia wszystkie zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście. W tym zbiorniki retencyjne przy ul. Długiej, które mogą przyjąć maksymalnie 60 tys. metrów sześciennych wody. Pracownicy spółki robią też przegląd zasuw, klap oraz przepustów na sieci kanalizacyjnej. MPWiK ma również przeanalizować, które miejsca we Wrocławiu mogą być narażone na podtopienia.

- Bardzo mocno przygotowujemy się do tej sytuacji. Sprawdzamy, jak wyglądają nasze sieci. Przypominam, że we Wrocławiu mamy dwa tysiące kilometrów sieci kanalizacji deszczowej, wolno-spławnej i sanitarnej. Sprawdzamy również przydrożne rowy, czyścimy i zapewniamy przepustowość. Innym ważnym dla nas tematem jest kwestia prądu. Sprawdzamy agregaty prądotwórcze w zakładach produkcji wody oraz takie, które w razie czego będą służyły pomocą w oczyszczalni ścieków - powiedział TVN24 Przemysław Gałecki, wiceprezes zarządu MPWiK.

Listę "zadań" do wykonania otrzymał też Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Pracownicy tej spółki prowadzą kontrole wpustów do kanalizacji deszczowej. Jak wskazał Sutryk, dyspozytorzy ZDiUM przez całą dobę przyjmują zgłoszenia (pod numerem telefonu 19 501 lub na skrzynkę elektroniczną).

Na ekstremalne opady deszczu szykuje się też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zwiększono obsadę nadzoru ruchu tak, by dyżury były całodobowe. Ma to pomóc w korygowaniu obsługi linii” gdyby pojawiła się konieczność wyłączania z użytku odcinków ulic i torowisk.

Pracownicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą monitorować osiedle Leśnica IX. Od piątku do niedzieli będą sprawdzać, czy nie spływa tam deszczówka z sąsiednich terenów. Mają również kontrolować stan napełnienia zbiornika retencyjnego. „MPWiK Wrocław w razie potrzeby udostępni super pompę o mocy 100 litrów na sekundę, która na bieżąco będzie odpompowywać wodę, jeśli pojemność zbiornika retencyjnego zacznie się wyczerpywać” – wskazał prezydent Wrocławia.

Miasto współpracuje ze służbami

Prezydent Sutryk przypomniał też o najważniejszych numerach telefonów, które mogą się przydać mieszkańcom w kryzysowych sytuacjach: całodobowy numer Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu 71 770 22 22; dyspozytorzy ZDiUM - dostępni przez całą dobę i przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 19 501 lub e-mailem: zgłoszenia@zdium.wroc.pl.

Sutryk zapewnił też, że miasto współpracuje na bieżąco ze wszystkimi służbami. Przewidywana przez IMGW suma opadów na terenie objętym ostrzeżeniami od godz. 3.00 w czwartek 12 września do godz. 7.00 w piątek 13 września wyniesie od 40 mm do 70 mm. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 3.00 w czwartek do godz. 7.00 w poniedziałek 16 września