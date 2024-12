Dwie osoby nie żyją, trzecia z raną postrzałową. Nagranie z akcji kontrterrorystów

Biegli z zakresu pożarnictwa i policjanci wrocławskiego Laboratorium Kryminalistycznego prowadzą oględziny spalonego domu, w którym znaleziono zwłoki 51-latka oraz przytomnego 69-latka z raną postrzałową. W czasie gaszenia pożaru strażacy dostrzegli jeszcze jednego mężczyznę. Po wejściu do budynku kontrterroryści znaleźli jego zwłoki. Nagranie z akcji opublikowała policja.

We wtorek około godziny 9.00 dyżurny straży pożarnej w Jaworze odebrał zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego i pomieszczeń gospodarczych w miejscowości Skała. Na miejsce zostali także skierowani policjanci.

Ranny mężczyzna został zabrany karetką pogotowia do legnickiego szpitala.

W akcji policyjny negocjator i kontrterroryści

- Ich zadaniem było wejście do budynku mieszkalnego i zatrzymanie osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem - wyjaśnia Kluczyńska.

Ich działania w palącym budynku trzeba było jednak przerwać z uwagi na zagrożenie ich życia i zdrowia. Do akcji gaśniczej wkroczyli strażacy. - W trakcie gaszenia pożaru jeden z funkcjonariuszy straży pożarnej zauważył w oknie palącego się budynku mężczyznę. Akcja gaśnicza została przerwana i do działań ponownie wkroczyli wrocławscy kontrterroryści - tłumaczy Kluczyńska.

Negocjator z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przez megafon wzywał mężczyznę, by opuścił budynek. Ten jednak nie wykonywał poleceń funkcjonariusza. Przy pomocy drabiny policjanci weszli do budynku wybijając okno w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze. Akcję kontrterrorystów można zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze.