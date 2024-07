Wulgarny i agresywny w stosunku do obsługi gdańskiego lotniska 55-latek został obezwładniony przez straż graniczną. Pracownicy portu lotniczego rozzłościli go sugerując, że jego bagaż podręczny jest zbyt duży. Decyzją przewoźnika mężczyzna nie poleciał na Teneryfę i to nie koniec jego nieprzyjemności.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. "W trakcie odprawy pracownicy obsługi zwrócili uwagę 55-letniemu mężczyźnie na zbyt duży bagaż podręczny. To go rozzłościło. Stał się wulgarny i agresywny w stosunku do obsługi i utrudniał jej pracę" - przekazał w czwartek Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.