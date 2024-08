Poszukiwany mężczyzna chciał uciec policjantom, wskakując do rzeki

Stargardzcy policjanci otrzymali informację, że w parku przebywa poszukiwany za kradzieże 39-latek. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna próbował uciec i wskoczył do pobliskiej rzeki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Trafił już do zakładu karnego.

Do zdarzenia doszło w parku Jagiellońskim w Stargardzie. Policjanci otrzymali informację, że może tam przebywać poszukiwany mężczyzna. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, na widok zbliżających się funkcjonariuszy 39-latek zaczął uciekać.

Aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, przekazała, że w trakcie ucieczki mężczyzna wskoczył do pobliskiej rzeki i próbował uciec. - Zachowanie mężczyzny wprawiło w zdumienie ścigających go policjantów, ale 39-latkowi nie udało się daleko zbiec. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali go - dodała.