Najpierw wyzwiska, potem rękoczyny. Awantura w centrum Szczecina

Komenda Miejska Policji w Szczecinie wyjaśnia okoliczności awantury, do której doszło 19 stycznia na Podzamczu. - Doszło do awantury z udziałem kilku osób. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony został kierowca taksówki - powiedziała TVN24 Anna Gembala, rzeczniczka szczecińskiej policji.

Wyzwiska i przemoc. Awantura na nagraniu

Z nagrania wynika, że powodem tego zdarzenia był spór o pierwszeństwo na drodze. Początkowo dotyczył on tylko taksówkarza i kierującej mercedesem. Ale po chwili do zdarzenia dołączyły jeszcze dwie osoby podróżujące bmw. I to kierujący tego auta, wraz z pasażerką podeszli do siedzącego w aucie taksówkarza. Mężczyzna w niewybredny sposób próbował "przekonać" taksówkarza do wycofania auta. Gdy znów napotkał opór, zaczęły się wyzwiska.