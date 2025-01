1052 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosyjskie wojska zajęły w piątek miasto Kurachowe w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Biały Dom ogłosił w piątek zestaw sankcji przeciwko największym rosyjskim firmom naftowym oraz sektorowi energetycznemu. Przedstawiciele administracji USA podkreślają, że są to najostrzejsze sankcje nałożone do tej pory i mają przynosić Rosji straty rzędu miliardów dolarów miesięcznie.

Zełenski podziękował za te działania administracji USA we wpisie na platformie X. "Te działania zadają poważny cios fundamentom finansowym rosyjskiej machiny wojennej, zakłócając cały jej łańcuch dostaw: kluczowych rosyjskich producentów, firmy ubezpieczeniowe, dostawców usług w przemyśle naftowym i gazowym, 184 tankowce 'floty cieni', obiekty logistyczne i firmy z krajów trzecich" - napisał ukraiński prezydent. "Takie działania wysyłają jasny komunikat: przestępcy muszą zapłacić za swoje zbrodnie. Im mniej dochodów Rosja uzyska z ropy naftowej i innych zasobów energetycznych, tym szybciej zostanie przywrócony pokój" - zaznaczył.

> Kolejnych kilkudziesięciu ochotników podpisało we wtorek w Lublinie kontrakty dotyczące wstąpienia do Legionu Ukraińskiego. Teraz zaczną szkolenie na jednym z polskich poligonów. Na front mają trafić za kilka miesięcy. Do naboru zgłosiło się dotychczas około 1,3 tys. chętnych.