Kobieta, która zaginęła 52 lata temu, została odnaleziona cała i zdrowa po tym, jak policja opublikowała w mediach społecznościowych jej zdjęcie sprzed lat z apelem o pomoc w ustaleniu, co się z nią stało.

Godziny po publikacji zdjęcia udało się rozwiązać zagadkę

W ciągu kilku godzin od publikacji do policji zgłosiły się osoby z informacjami, które pomogły rozwiązać tę zagadkę. Szczegółów dotyczących obecnego życia kobiety ani przyczyny jej zaginięcia nie ujawniono.

BBC cytuje wypowiedź przedstawicielki policji Jenny Shaw: "Każda poszukiwana osoba ma swoją historię, a rodziny i przyjaciele zasługują na to, by wiedzieć, co się z nimi stało i, miejmy nadzieję, spotkać się z nimi ponownie".