W lipcu, kilka dni po przejęciu władzy przez Partię Pracy, nowa ministerka sprawiedliwości Shabana Mahmood ogłosiła, że w związku z niemal kompletnym brakiem miejsc w więzieniach w Anglii i Walii więźniowie będą automatycznie wypuszczani warunkowo po odbyciu 40 procent kary, a nie 50 procent jak to było do tej pory.

Nie dotyczy to skazanych za ciężkie przestępstwa, przestępstwa seksualne i terroryzm.

Według szacunków ministerstwa sprawiedliwości, pozwoli to na zwolnienie ok. 5500 miejsc w więzieniach. Biorąc pod uwagę, że w najbardziej krytycznym momencie, w sierpniu, były w nich tylko 83 wolne miejsca, będzie to znaczne odciążenie. Obecnie w więzieniach przebywa 87 465 osób, a liczba wolnych miejsc wynosi 1671.