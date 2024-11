- Naszym zdaniem jest to nadużycie na olbrzymią skalę - powiedział Drummond. Zaznaczył, że przestępstwa miały miejsce w murach należącego do al-Fayeda luksusowego londyńskiego domu towarowego Harrods, ale także w innych miejscach powiązanych z jego imperium biznesowym, takich jak siedziba klubu piłkarskiego Fulham, hotel Ritz w Paryżu i jego posiadłość w Surrey.

Harrods to luksusowy londyński dom towarowy NEIL HALL/PAP/EPA

Zmarły miliarder oskarżany o przestępstwa seksualne

Sprawa egipskiego miliardera stała się ponownie głośna we wrześniu, gdy BBC wyemitowała dokument, w którym przedstawiono zeznania ponad 20 byłych pracownic Harrodsa.

Powiedziały one, że al-Fayed, zmarły w zeszłym roku w wieku 94 lat, napastował je seksualnie, przy czym pięć z nich mówiło o gwałcie. Od tego czasu sprawa coraz bardziej nabrzmiewa.

Kim był Mohamed al-Fayed

Urodzony w egipskim mieście Aleksandria al-Fayed rozpoczął karierę przedsiębiorcy od sprzedaży napojów gazowanych, a następnie pracował jako sprzedawca maszyn do szycia. Majątek zbudował na nieruchomościach, żegludze i budownictwie, najpierw na Bliskim Wschodzie, a następnie w Europie.

Ostatnie lata życia al-Fayed spędził głównie na próbach udowodnienia, że śmierć jego syna Dodiego oraz księżnej Diany w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 roku nie była wypadkiem, lecz że był to celowo zaaranżowany spisek. W dochodzeniu dotyczącym śmierci Diany nie znaleziono żadnych dowodów na poparcie tej tezy.

Al-Fayed był właścicielem Harrodsa od 1985 do 2010 roku, gdy sprzedał go za około 1,5 miliarda funtów funduszowi majątkowemu należącemu do rodziny panującej z Kataru.