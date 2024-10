Deportowali 11 tysięcy osób w ciągu tygodnia. "Pogwałcenie fundamentalnych zasad godności"

"Przymusowa i masowa deportacja naszych haitańskich rodaków z Republiki Dominikany jest pogwałceniem fundamentalnych zasad godności ludzkiej" - napisał we wtorek w serwisie X premier Haiti Garry Conille.

Rzecznik dominikańskiego rządu Homero Figueroa ogłosił na początku października plan deportacji 10 tysięcy Haitańczyków tygodniowo z uwagi na "nadmiar" haitańskich imigrantów w Dominikanie. Agencja Associated Press podkreśla, że są to największe deportacje z Dominikany do Haiti w najnowszej historii wyspy.