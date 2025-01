Córka prezydenta Johna F. Kennedy'ego Caroline Kennedy ostrzegła w liście Senat USA przed nominowanym na sekretarza zdrowia Robertem F. Kennedym jr. - opisał dziennik "Washington Post". Kennedy podkreśliła, że jej kuzyn jest oszustem, który walczy ze szczepionkami, podczas gdy sam zaszczepił swoje dzieci. List byłej ambasador USA w Australii przytacza też "New York Times" i Associated Press.

"Krucjata przeciw szczepieniom" służy Kennedy'emu do tego, by się wzbogacić, jest on bowiem stroną sporu sądowego, który przyniesie mu korzyści, jeśli opinia publiczna zwróci się przeciw szczepionkom, a ich producent przegra sprawę. To również część jego nieustannych zabiegów o "uwagę i władzę", od których jest uzależniony - napisała Caroline Kennedy.