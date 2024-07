Skazany na śmierć Niemiec miał prosić Łukaszenkę o łaskę

29-letni Niemiec Rico Krieger, skazany na Białorusi na karę śmierci, miał zwrócić się o ułaskawienie do Alaksandra Łukaszenki. Taką informację podały służby prasowe białoruskiego przywódcy.

Skazany na karę śmierci

29-letni Rico Krieger został skazany na karę śmierci 24 czerwca. Władze oskarżyły go o zorganizowanie wybuchu na stacji kolejowej w miejscowości Azjaryszcza pod Mińskiem w październiku 2023 roku.

Wcześniej Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka, białoruska Wiasna oraz inne organizacje broniące praw człowieka zaapelowały do władz w Mińsku o "niezwłoczne wstrzymanie wykonania wyroku, niezależnie od oskarżeń pod adresem Kriegera, i o pełne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka, w tym prawa do życia, wolności od tortur i brutalnego traktowania, a także prawa do ochrony prawnej i sprawiedliwego procesu".