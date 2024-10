Awaria windy w kopalni złota. Nie żyje turysta

W wyniku awarii windy w dawnej kopalni złota The Mollie Kathleen Gold Mine w Cripple Creek w stanie Kolorado zmarła jedna osoba. Kolejne 23 zostały uwięzione pod ziemią. Najpierw na powierzchnię wyciągnięto 11 turystów, pozostałych 12 czekało na ratunek przez około sześć godzin.

W dawnej kopalni złota w Cripple Creek, w stanie Kolorado, doszło w czwartek do awarii windy, co stworzyło "poważne zagrożenie" dla odwiedzających tę atrakcję turystyczną. Jedna osoba zginęła, a 23 zostały uwięzione pod ziemią. Spośród nich 11 utknęło na głębokości około 150 metrów, a kolejne 12 na dnie obiektu, około 300 metrów pod ziemią.

Jako pierwsza na powierzchnię została wyciągnięta grupa 11 odwiedzających. Spośród nich cztery osoby potrzebowały pomocy medycznej. Przed wydobyciem pozostałych 12 uwięzionych konieczne było sprawdzenie stanu technicznego windy i upewnienie się, że nie dojdzie do kolejnej awarii.

Na wydobycie oczekiwali przez sześć godzin

Temperatura powietrza na dnie kopalni wynosiła około 10 stopni Celsjusza. Uwięzionym tam turystom zapewniono dostęp do kocy i wody. Na wydobycie oczekiwali przez sześć godzin. Przez cały ten czas uwięzieni pozostawali w kontakcie ze służbami dzięki łączności radiowej.

The Mollie Kathleen Gold Mine w Cripple Creek

The Mollie Kathleen Gold Mine w Cripple Creek Arthur H. Trickett-Wile/Associated Press/East News

Na ten moment służby nie podają tożsamości ofiary i odmawiają wskazania, w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci. Nie wiadomo też, co dokładnie przyczyniło się do awarii windy ani na czym konkretnie ona polegała. Jared Polis, gubernator stanu Kolorado, złożył bliskim ofiary "najszczersze kondolencje".