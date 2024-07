"Mamo, zostałam dźgnięta nożem". Świadkowie o ataku nożownika w Southport

"Małe dzieci uciekają, krzycząc, całe we krwi" - takimi słowami pierwsi świadkowie opisywali poniedziałkowy atak nożownika w Southport, w którym zginęło dwoje dzieci, a dziewięcioro zostało rannych. To oni, cytowani przez brytyjskie media, jako pierwsi próbowali pomóc i udzielali pierwszej pomocy.

"Małe dzieci uciekają, krzycząc, całe we krwi" - krzyczała do słuchawki telefonu kobieta mieszkająca w pobliżu, którą cytuje "Guardian". Widziała ona też rodziców wybiegających z budynku, którzy nieśli na rękach zakrwawione dzieci i próbowali je reanimować, oraz dwóch pracowników "czołgających się" przed budynkiem.

"Mamo, zostałam dźgnięta nożem"

Colin Parry, właściciel pobliskiego warsztatu samochodowego opowiada, cytowany przez "Guardiana", że widział "dwójkę albo trójkę dzieci" poważnie rannych, leżących na ziemi. - To było okropne - podkreślił. Wskazał, że jego współpracownik podbiegł do budynku, gdy usłyszał dziwny krzyk.

- Około dziesięcioro dzieci przebiegło obok niego, wszystkie krwawiły, a jedno upadło na ziemię - relacjonował. - Widziałem wszystko. To wyglądało, jakby wybuchła bomba. Wszędzie ranne dzieci. Słyszałem płacz i krzyki rodziców, którzy po południu przyszli odebrać swoje dzieci i dopiero wtedy dowiadywali się, co się stało - mówił Parry.

Atak nożownika w Southport

Hart Space, w którym doszło do tragedii, to prywatny ośrodek, w którym odbywają się zajęcia dla kobiet i dzieci, takie jak zajęcia dla ciężarnych, masaże, joga, medytacja czy kluby książki. Do ataku doszło w czasie zajęć z tańca i jogi organizowanych dla dzieci do 11. roku życia. Prowadzone były przez dwóch nauczycieli, a atak miał miejsce około 10 minut przed ich planowanym zakończeniem - podał "Guardian".