Tragiczny finał bójki. Siedem osób zatrzymanych

Tragiczny finał bójki we Wtórku (woj. wielkopolskie). Po śmierci 24-latka sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy przesłuchali już świadków i zabezpieczyli monitoring, teraz czekają na wyniki sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymano siedem osób, w tym nieletnich.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności bójki w miejscowości Wtórek (woj. wielkopolskie). Miała ona miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Jeden z uczestników zdarzenia odniósł poważne obrażenia. 24-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł. Według śledczych, na tym etapie trudno mówić o konkretnym motywie. Wstępnie ustalono, że najpierw doszło do "słownej utarczki, która eskalowała".

- Prokuratura wszczęła postępowanie w ramach swoich czynności. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring wizyjny w ramach, którego objęte zostało to zdarzenie. Dało to podstawę do zatrzymania łącznie siedmiu osób. Są to młodzi mężczyźni, a w zasadzie nastolatkowie z powiatu ostrowskiego w wieku od 14 do 17 lat - przekazał Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.