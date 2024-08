Policjanci wpadli na trop 25-latki pod koniec ubiegłego roku. To wtedy na jednym z portali aukcyjnych doszło do oszustwa internetowego. Mieszkanka gminy Białośliwie straciła blisko 10 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą pilskiej jednostki. - Policjanci wykonali wiele czynności, aby ustalić osobę odpowiedzialną za to przestępstwo. Po kilku tygodniach mundurowi potwierdzili, że za procederem stoi 25-letnia obywatelka Ukrainy. 19 lutego funkcjonariusze udali się do Krakowa, gdzie zatrzymali kobietę. W mieszkaniu zabezpieczyli też ponad 100 gramów narkotyków, z których większość stanowiły nowe substancje psychoaktywne. Mundurowi ujawnili również kilka sztuk peruk, które wykorzystywane były przez kobietę podczas wypłat gotówki z różnych bankomatów na terenie całej Polski – poinformował w środę oficer prasowy KPP w Pile sierż. szt. Wojciech Zeszot.