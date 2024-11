O dużym szczęściu może mówić kierowca, który w Kuczynie (woj. wielkopolskie) uderzył autem w budynek stodoły. Mężczyzna próbował odjechać z miejsca zdarzenia, a gdy to się nie udało, pozostał w aucie, które zaczęło płonąć. Uratowali go okoliczni mieszkańcy. Był kompletnie pijany.

Do wypadku doszło w niedzielę około 8.30 w miejscowości Kuczyna w powiecie gostyńskim. - 49-letni mieszkaniec Gostynia, kierując peugeotem, zjechał na pobocze i uderzył w budynek gospodarczy. Jego pojazd zaczął się palić, a pożar rozprzestrzenił się na stojącą obok stodołę. Mężczyznę z auta wydobyli świadkowie - informowała podkomisarz Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Wszystko na nagraniu

Kierowca próbuje jeszcze uciec autem z miejsca zdarzenia. Najpierw próbuje jechać trochę do przodu, potem trochę do tyłu. W pewnym momencie nawet wychodzi z auta od strony pasażera, bo od strony kierowcy drzwi są zablokowane przez ścianę stodoły. Mężczyzna chwieje się, po czym przewraca się na jezdnię. Po pewnym czasie wstaje i wraca do samochodu, kolejny raz próbując wyjechać.