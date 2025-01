Kierowcy ślizgali się na rondzie. Nagranie

- W okresie zimowym należy pamiętać nie tylko o zmianie opon - to podstawa - ale o szczególnej ostrożności. Jezdnia wydaje się czarna, a może być pokryta lodem, lód może być przykryty śniegiem. Zwłaszcza do skrzyżowań należy zbliżać się wolno i unikać gwałtownych ruchów - mówi Magdalena Nakoneczna, rzeczniczka policji w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie kierowcy z powodu zimowych warunków mieli problem na rondzie Rafała Wojaczka.

Delikatne z gazem, łagodnie z kierownicą

- Jak ruszamy w takich warunkach? Najważniejsze jest to, by rozpoznać, co się dzieje na drodze, bo jak wsiądziemy "na pewniaka", że jest przyczepnie, a nie jest przyczepnie, to się wpakujemy w problemy - zauważył.