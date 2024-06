Aktor skazany na więzienie

Chodzi o sprawę sprzed trzech lat. Rafał I. w 2020 roku miał pozbawić wolności i zmusić do podpisania umowy kredytu Dawida K., który jest pokrzywdzonym w tej sprawie. Do incydentu, według ustaleń śledczych, doszło na zapleczu sklepu monopolowego w Gołdapi.

Aktor nieprawomocnie skazany

- To nieprawomocne orzeczenie. Przysługuje od niego środek odwoławczy, jakim jest apelacja. Osoba ta została skazana na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Miała postawione trzy zarzuty i co do tych trzech zarzutów została uznana winną. Za każde przestępstwo wymierzono karę jednostkową, natomiast kara łączna to rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności - dodała Agnieszka Węglicka-Bogdan.