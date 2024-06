Młody daniel wszedł do bunkra i tam utknął

- Policjanci przyjechali na miejsce. Żeby dotrzeć do zwierzęcia musieli przejść kilkadziesiąt metrów w ciemności. Udało im się odnaleźć małego daniela. Zwierzę było wycieńczone – relacjonuje asp. Marcin Ruciński, rzecznik świebodzińskiej policji. Wiele wskazuje na to, że daniel niedawno przyszedł na świat.

Daniela przewieziono do specjalistycznego ośrodka

Początkowo przewieźli daniela do firmy, która na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem zwierząt w Świebodzinie. Okazało się jednak, że konieczna jest specjalistyczna pomoc. Tak zwierzę trafiło do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Parku Krasnala w Nowej Soli. – Jesteśmy w kontakcie w przedstawicielami ośrodka. Wiemy, że zwierzę mimo ciężkiego stanu zdrowia przeżyło i jest pod stałą opieką – dodaje Ruciński.