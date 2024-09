Podtopionych jest już kilka ulic i domów. Mieszkańcy Szprotawy umacniają wały

Szprotawa (Lubuskie) broni się przed napierającą rzeką Bóbr, która przekroczyła stan alarmowy. Kilka ulic i domów jest miejscowo podtopionych. Mieszkańcy i strażacy usypują worki z piaskiem, by wzmacniać wały tam, gdzie są jeszcze za niskie. Władze liczą na to, że właśnie teraz mają do czynienia z maksymalną falą wezbraniową.

We wtorkowe przedpołudnie w województwie lubuskim stany alarmowe były przekroczone na sześciu wodowskazach – na Bobrze, Nysie Łużyckiej, Kwisie i Szprotawie. Z danych podanych przez IMGW z godz. 8 we wtorek wynikało, że Bóbr w Szprotawie przekraczał stan alarmowy o 198 cm, a Szprotawa o 19 cm.

Zalanych jest kilka ulic

Centrum Szprotawy byłoby poważnie zagrożone, gdyby sprawdziły się prognozy IMGW dotyczące wzrostu stanu wody w Bobrze do 600 cm. Samorządowcy mają nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. - Poziom wody jeszcze wzrasta, ale zdaje się, że jest to wolniej niż jeszcze dziś rano. Władze liczą na to, że właśnie teraz mają do czynienia z maksymalną falą wezbraniową. Obecnie stan wody w rzece wynosi 455 centymetrów - relacjonuje Nadia Rulak, reporterka TVN24.

W tym momencie podtopionych jest kilka ulic, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wałów tak jak ul. Zamkowa, ul. Waryńskiego oraz ulice 3 Maja i Młynarska wraz z mostami. Woda wdarła się również na parking przy ulicy Słonecznej. Jak relacjonuje Nadia Rulak, jeszcze wczoraj plac był suchy, dziś jest nam nim tafla wody, a w pobliżu pracują mieszkańcy i strażacy. Wszyscy przygotowują worki z piaskiem, by w tym miejscu umocnić wały. - Ten wał był mniejszy i przerwało go w pewnym miejscu. Ludzie z bloków też przyszli i pomogli. Udało się opanować sytuację Na pewno jest trochę wody w piwnicy. Ale wszystko zostało wyniesione, piec wykręcony, więc nie powinno być strat - mówi jeden z mieszkańców ulicy Słonecznej.

W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym na terenie gminy Szprotawa, burmistrz wyraził zgodę na zawieszenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Woda zdatna do picia

Spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja poinformowało w samo południe, że na razie woda z ujęcia w Szprotawie jest zdatna do picia. "W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o zabezpieczenie odpowiednich ilości wody pitnej, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć z jakimi skutkami powodzi będziemy musieli się zmierzyć" - przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych spółki.

Przekroczone stany sześciu rzek

W województwie lubuskim przekroczenia stanów alarmowych w poniedziałek rano były notowane na Bobrze w Szprotawie i w Żaganiu. W Łozach stan alarmowy nieznacznie przekroczyła Kwisa. Obecnie nie ma podtopień – poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak.

Z danych podanych przez IMGW z godz. 8 we wtorek wynikało, że Bóbr w Szprotawie przekraczał stan alarmowy o 198 cm, a Szprotawa o 19 cm. W Żaganiu stan alarmowy na Bobrze był przekroczony o 151 cm, a w Nowogrodzie Bobrzańskim o 4 cm. Nysa Łużycka w Przewozie była 90 cm powyżej stanu alarmowego, a Kwisa w Łozach o 159 cm. - W Małomicach, Szprotawie i Żaganiu nad Bobrem przemieszcza się fala wezbrania z południa kraju. Wszędzie tam podjęto niezbędne działania, zabezpieczane są wały i inne newralgiczne miejsca oraz jest gotowość do ewentualnej ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów – powiedział dyrektor biura wojewody lubuskiego. Jak poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, z obserwacji i najnowszych prognoz wynika, że kulminacja fali na Bobrze dotrze do Lubuskiego we wtorek (17 września) i będzie niższa niż prognozowano jeszcze kilka dni temu. Dodał, że z informacji PSP wynika, że Bóbr może się jeszcze podnieść o 30-40 cm, a potem woda powinna zacząć opadać. - Obecnie nie ma większego zagrożenia dla mieszkańców Szprotawy. Oczywiście możliwe są lokalne podsiąki i woda może pojawiać się w piwnicach domów przy samym Bobrze, ale wały wytrzymują i rzeka nie wylewa. Pilnujemy, by przy mostach nie tworzyły się zatory spiętrzające wodę, kiedy do nich dochodzi, usuwamy je na bieżąco – powiedział mł. bryg. Kaniak. Dodał, że Żaganiu i Małomicach Bóbr znacząco przekracza stan alarmowy, ale mieści się w korycie i nie zalewa miast. Tam także mogą występować podsiąki. - Podobnie sytuacja wygląda w przypadku miejscowościach przy Nysie Łużyckiej i Kwisie. Wszędzie tam jesteśmy i monitorujemy sytuację oraz pomagamy mieszkańcom, m.in. pilnując, by nie tworzyły się zatory przy mostach czy też umacniając wały – powiedział rzecznik lubuskiej PSP. W związku z sytuacją hydrologiczną na Bobrze i Kwisie alarmy przeciwpowodziowe obowiązują dla gmin: Szprotawa, Małomice oraz w mieście i gminie Żagań. W przypadku Nysy Łużyckiej pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminach: Przewóz, Trzebiel, Łęknica i Brody. W Żaganiu, Szprotawie i Małomicach nadal są zawieszone zajęcia w publicznych przedszkolach i szkołach.

