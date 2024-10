Policjanci dostali wezwanie o mężczyźnie, który zakłócał porządek na stacji paliw i w restauracji w Opolu Lubelskim. Gdy dotarli na miejsce, 38-latka już uciekał na kradzionym rowerze. Gonili go świadkowie.

Na miejscu mundurowi ustalili, że za wszystko odpowiada mężczyzna w czerwonej kurtce, który już się stamtąd oddalił. Pojechali więc go szukać.

Przyznał się do kradzieży roweru. Odpowie też m.in. za zakłócenie ładu i porządku pubicznego

Goniło go dwóch mężczyzn

W pewnym momencie zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który uciekał od dwóch innych osób. Zaraz go zatrzymali i zabrali do radiowozu.

"Jak wynikało z relacji świadków, mężczyzna dokonał kradzieży roweru, którym poruszał się po mieście, a następnie porzucił go na jednej z ulic na widok biegnących za nim mężczyzn" – pisze w komunikacie starsza aspirant Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Półtora promila alkoholu w organizmie

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży roweru o wartości 1,8 tysiąc złotych. Przyznał się do winy. Za to przestępstwo grozi mu do pięciu lat więzienia.