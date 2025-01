Starsza kobieta wyszła z domu i ślad po niej zaginął

Rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach

"Zaginęła moja babcia Cecylia Mrozik. Ma 81 lat, ok. 160 cm wzrostu, siwe włosy, nosi okulary. Jest bardzo przygarbiona - po tym najłatwiej ją poznać. Ostatni raz była widziana w Lublinie na Czubach, na ul. Szczytowej gdzie mieszka. Mogła pójść w stronę Ogródków Działkowych Stary Gaj, mogła też pójść do centrum Lublina. Polica już jej szuka. Jeśli ktoś z Was ją widział od środy 7 stycznia 2025 r. bardzo proszę o kontakt w wiadomości prywatnej. Na ostatnim zdjęciu jest jej telefon, może ktoś go znalazł?" - napisała na Facebooku wnuczka zaginionej kobiety.