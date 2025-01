Mostowi Grunwaldzkiemu kończy się "termin ważności"

Jeden z ważniejszych mostów w centrum Krakowa jest w złym stanie. Docelowo urzędnicy planują całkowicie go rozebrać i wybudować nową przeprawę. Zanim jednak ten plan zostanie wprowadzony w życie, most ma zostać wyremontowany. Dzięki temu posłuży krakowianom przez jeszcze kilkanaście lat w obecnym kształcie.

Jak ocenił we wtorek rzecznik ZDMK Krzysztof Wojdowski, remont mostu Grunwaldzkiego będzie jedną z większych inwestycji drogowych w Krakowie w tym roku. Jest on konieczny, bo ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku.