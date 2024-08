W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym wciąż przebywa 25-latek, który kilka dni temu trafił do placówki z poważnymi urazami głowy. Okoliczności zdarzenia, w którym ucierpiał mężczyzna wyjaśnia tatrzańska policja. Według informacji Onetu pacjent to strażak ochotnik, który ucierpiał podczas bójki w remizie.

Jak informuje Onet, pacjent to strażak ochotnik z jednostki w Białym Dunajcu (woj. małopolskie). Mężczyzna miał ucierpieć w bójce, do której miało dojść w remizie. Nieoficjalnie udało nam się potwierdzić, że faktycznie doszło bójki między strażakami. O okoliczności próbowaliśmy zapytać prezesa tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. - Po komentarz proszę dzwonić do policji, z którą współpracujemy - powiedział prezes Wiesław Walkosz.

Wstępnie przyjęta kwalifikacja dotyczy naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia nie dłużej niż 7 dni. Grozi za to kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2. - To wstępnie przyjęta kwalifikacja i może zostać zmieniona. Z uwagi na dobro podejmowanych aktualnie czynności to jedyne informacje jakie możemy teraz przekazać - dodał Wieczorek.