50-latek został pobity i dźgnięty nożem. O zabójstwo podejrzewają syna

Mieszkanka Katowic poinformowała policję o tym, że od kilku dni nie ma kontaktu z partnerem. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 50-latka i znaleźli tam jego ciało. Zatrzymano dwie osoby, w tym syna zmarłego.

Policjanci próbowali skontaktować się z 50-latkiem, jednak nie przyniosło to efektów. Gdy mundurowi z pomocą strażaków weszli do mieszkania w centrum miasta, znaleźli tam martwego mężczyznę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technicy. Zbierali oni i zabezpieczali ślady oraz przesłuchiwali świadków.

Nie przyznali się

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, gdzie usłyszeli zarzut zabójstwa. Żaden z nich nie przyznał się do stawianych mu zarzutów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda. Podejrzanym grozi od 10 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Obaj zostali aresztowani.