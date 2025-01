Most tymczasowy w Stroniu Śląskim otwarto

Główny most w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) jest otwarty dla mieszkańców. Most tymczasowy powstał po tym, jak poprzedni został zniszczony w wyniku wrześniowej powodzi. Jest on główną arterią komunikacyjną, łączącą dwie strony miasta.

Dotychczasową przeprawę na drodze wojewódzkiej nr 392 zniszczyła wrześniowa powódź. To ważne miejsce na mapie miasta, bo to główna droga dojazdowa do Stronia Śląskiego. Korzystali z niej wszyscy mieszkańcy. I to tę trasę wybierają turyści, którzy są kluczowi dla całej gminy.

Na początku stycznia zniecierpliwieni mieszkańcy Stronia Śląskiego uroczyście otworzyli most, którego nie ma. Były okrzyki "hip hip hurra!" i przecinanie wstęgi. Wtedy również Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podała kolejny termin jego oddania.

- Most tymczasowy w ciągu drogi wojewódzkiej w Stroniu Śląskim będzie dzisiaj otwarty dla ruchu. Będą mogli z niego korzystać zarówno kierowcy, jak i piesi. Jest to most drogowy, tymczasowy DMS-65. Został zamontowany przez wojska inżynieryjne, natomiast wcześniej zostało to poprzedzone pracami wykonawcy, te prace dotyczyły przede wszystkim budowy przyczółków - informuje Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego.

- To jest główna arteria komunikacyjna w kierunku na Czarną Górę, ale przede wszystkim nasze miasto jest wybudowane w postaci dwóch równoległych do siebie ulic. Cieszymy się z tego mostu z dwóch powodów, po pierwsze z powodu ruchu drogowego, który tu się odbywa, po drugie z ruchu dla pieszych - informuje Lech Kawecki, zastępca burmistrza Stronia Śląskiego.

Po powodzi, żeby dostać się na drugą stronę mieszkańcy, ale także turyści musieli obchodzić przez połowę miasta i szukać innych dróg.

- Otwarcie tego mostu otwiera nam również perspektywę wykonywania kolejnych prac na ulicy Nadbrzeżnej. Nie ukrywam, że tę ulicę też będziemy musieli okresowo zamykać, bo będziemy asfaltować główną krzyżówkę - Mickiewicza, Nadbrzeżną, czyli tak naprawdę wyjazd z kolejnego mostu w kierunku Bielic. Tam zakończyliśmy już nasze prace wodno-kanalizacyjne i oświetleniowe, czas to przykryć chociażby tymczasowym asfaltem, po to, żeby dało się w miarę normalnie się poruszać po tym terenie - dodaje.

Przygotowanie nowego mostu

Rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego, zapowiada rozpoczęcie prac rozbiórkowych starego mostu i powstanie w jego miejscu nowa konstrukcja.

- Rozpoczną się prace projektowe dla zupełnie nowego obiektu. Jednocześnie, myślę, że to będzie drugi kwartał, kiedy Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosi przetarg na wybór wykonawcy, który te prace budowlane dla nowej przeprawy zrealizuje - dodaje Nowakowski.

