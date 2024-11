Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał prawomocny wyrok i skazał Marcina P. , instruktora jeździectwa ze stadniny w Dziemianach (woj. pomorskie), za wykorzystanie seksualne dwóch nastoletnich instruktorek. Sąd skazał go za to na półtora roku więzienia. Mężczyzna odsiedział część wyroku, jednak później jego karę złagodzono. Marcin P. odbywa ją obecnie w systemie dozoru elektronicznego, w zaciszu swojego domu, który może opuszczać codziennie. Ma obowiązek przebywać w nim wyłącznie między godziną 20.00 a 8.00.

Głos w sprawie Marcina P. zabrali przedstawiciele Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. Ich zdaniem jest prawdopodobieństwo, że Marcin P. może ponownie dopuścić się podobnych, lubieżnych czynów. Zapowiadają odpowiednie wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także do Ministerstwa Sportu.

- Przepisy o rejestrach ustawy Kamilkowej wyraźnie wskazują na to, że przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która została prawomocnie skazana za przestępstwa, związane z wykorzystaniem seksualnym, również osób dorosłych, nie może być dopuszczona do pracy z dziećmi i z młodzieżą. Wydaje mi się, że tutaj absolutnie organy ścigania, ale również organy samorządowe, czyli te, które kontrolują prawidłowość prowadzenia standardów ochrony małoletnich, powinny wkroczyć. Tym bardziej, że ze strony internetowej wynika, że ośrodek jeździecki jest certyfikowanym ośrodkiem, a zatem również zainteresowaliśmy sprawą Ministerstwo Sportu - powiedział Przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko.

Prezes pozostawał z zarzutami

- Trener poprosił mnie, żebym poszła z nim zobaczyć, czy konie mają siano, wodę. Zaczął się do mnie dobierać, obmacywać mnie. Zmusił mnie tego dnia do seksu oralnego - mówiła jedna z poszkodowanych przez Marcina P. - Przyszedł do mnie do pokoju, zaczął mnie rozbierać, zdjął mi spodnie, skarpetki, chciał mi zdjąć majtki (...) zaczął mnie głaskać po pośladku - tak zachowanie instruktora relacjonowała inna.