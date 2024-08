Szedł pieszo autostradą, bo zepsuł mu się samochód. Okazało się, że jest poszukiwany

Policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie idącym pieszo autostradą A1. Na miejsce pojechali funkcjonariusze. Dowiedzieli się, że 20-latkowi zepsuł się samochód i postanowił on "dotrzeć do domu na własną rękę". Okazało się jednak, że jest poszukiwany, trafił więc do więzienia.

Trafił do aresztu, o jego losie zadecyduje sąd

- Okazało się, iż ma on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, ponadto jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu w celach prawnych oraz do odbycia kary pozbawienia wolności za przywłaszczenie rzeczy. Pieszy został zatrzymany, a jego pojazd odholowano. Najbliższe 90 dni spędzi w areszcie, a o jego dalszej przyszłości zdecyduje sąd - dodała Smukalska.