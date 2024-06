Skandal bukmacherski zatacza coraz szersze kręgi

Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Konserwatywna wycofuje poparcie dla dwojga jej kandydatów na posłów podejrzanych o to, że mając poufne informacje, obstawiali u bukmacherów datę wyborów. To jednak nie koniec skandalu, bo w sprawę zamieszanych może być też kilku policjantów.

Sprawa zaczęła wychodzić na jaw niemal dwa tygodnie temu, gdy dziennik "The Guardian" podał, że startujący z jednego z okrętów w Walii Craig Williams, który w minionej kadencji Izby Gmin był parlamentarnym sekretarzem premiera, na trzy dni przed podaniem daty wyborów przez Rishiego Sunaka postawił u bukmachera 100 funtów na to, że odbędą się one 4 lipca.